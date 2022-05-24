Посвященную истории уральского искусства онлайн-платформу запустят в России

Онлайн-платформа об истории искусства Урала будет запущена в июне

В России в июне запустят онлайн-платформу, посвященную истории искусства Урала. Как уточняет ТАСС, работа над созданием интернет-площадки проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Арт-платформа».

Куратор проекта «Арт-платформа» Анна Пьянкова указала, что россияне смогут посещать онлайн-выставки уже осенью. По словам собеседницы агентства, после запуска сайта летом желающие смогут ознакомиться с историей уральского искусства на примерах произведений галереи «Синара Арт».

«Мы сейчас находимся в стадии перепрограммирования и заполнения страниц — я думаю, что до конца июня мы запустимся с первым этапом (мы будем поэтапно его запускать). Как раз блок "Коллекции" и "Лекции" у нас будет запускаться первым, потом мы начнем уже онлайн-выставки», — подчеркнула она.

Агентство отмечает, что проект реализуется благотворительным фондом «Синара» при поддержке Фонда президентских грантов. Целью проекта является популяризация и продвижение истории уральского искусства и его актуальных художественных практик, а также сотрудничество музеев и расширение спектра образовательных форматов.