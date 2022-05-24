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Планеты около двойных звезд оказались непохожими на Солнечную систему

В Копенгагенском университете обнаружили взрывы в протопланетных дисках двойных звезд

Изображение: From Jørgensen, Kuruwita et al.

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что планетные системы около двойных систем, видимо, значительно отличаются от систем вокруг одиночных звезд вроде Солнца. Это, в свою очередь, может серьезно повлиять на условия появления инопланетной жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Открытие сделано с помощью радиотелескопов ALMA в Чили при наблюдении за молодой двойной звездой NGC 1333-IRAS2A на расстоянии около тысячи световых лет от Земли. Она окружена диском из газа и пыли, и в течение относительно короткого промежутка времени (от 10 до 100 лет) каждую тысячу лет звезда становится в 10-100 раз ярче. Предположительно, увеличение блеска объясняется падением вещества из газопылевого диска на NGC 1333-IRAS2A в результате взаимного притяжения двух звезд.

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Как показывают результаты компьютерного моделирования, яркие вспышки оказывают сильное воздействие на газопылевой диск, что должно повлиять на структуру планетарной системы в будущем. Например, взрывы вызывают испарение пылинок и окружающего льда, что изменяет химический состав материала, из которого формируются планеты.

Исследователи планируют получить доступ к более продолжительным наблюдениям на ALMA, чтобы лучше изучить механизмы формирования планетных систем у двойных звезд. Кроме того, они собираются уделить большее внимание кометам, которые, вероятно, играют ключевую роль в создании условий для развития жизни. Кометы содержат большое количество льда и органических молекул, а длина волны, охватываемая ALMA, позволяет определить присутствие сложной органики вроде молекул с 9-12 атомами углерода.

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Александр Еникеев
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