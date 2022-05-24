Косметолог призвала использовать российский ботокс для борьбы с потом

Косметолог Мухина призвала использовать российский ботокс дважды в год при борьбе с потом

Российский врач-косметолог Марият Мухина призвала использовать отечественный ботокс для борьбы с потом. Комментарий эксперта приводит издание «Слово и дело».

Специалистка отметила, что данное средство применяется не только для устранения несовершенств лица, но и при гипергидрозе — повышенном потоотделении, которое обычно проявляется в области подмышечных впадин, ладоней и стоп. Кроме того, показанием для инъекций подобного типа служат непроизвольные движения или спазм мышц, а также хронический стресс. «Это действительно очень мощный препарат, который безвреден в больших дозах», — добавила собеседница издания, указав, что подобную процедуру можно проводить дважды в год.

При этом, по словам Мухиной, лучше выбирать местные аналоги ботулотоксина, которые превосходят по длительности эффекта продукцию зарубежных марок. «"Ботокс" — это лишь название американского производителя ботулотоксина. Сейчас качество импортных препаратов сильно ухудшается, они действуют очень короткий период времени. Если раньше действия хватало на полгода, то теперь — на три месяца», — пояснила врач.

Ранее в мае российский врач-дерматолог и косметолог Анна Карпова рассказала о вреде популярного секрета красоты жительниц Южной Кореи. Речь идет о схеме умывания «4-2-4», согласно которой сначала необходимо четыре минуты очищать лицо с помощью гидрофильного масла, затем в течение двух минут использовать пенку и еще четыре минуты выполнять контрастное умывание. Эксперт призвала людей с жирной кожей воздержаться от последнего пункта схемы. «Дело в том, что кожа с куперозом реагирует на резкие перепады температуры покраснением, а жирная — избыточной выработкой кожного сала», — отметила Карпова.