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Китай опроверг уход делегации после речи Зеленского в Давосе

Делегация Китая опровергла сообщения об уходе из зала после речи Зеленского в Давосе

Фото: Andy Buchanan / Reuters

Сообщения СМИ о том, что делегация Китая, которая присутствовала на всемирном экономическом форуме в Давосе, не стала аплодировать и покинула зал после речи президента Украины Владимира Зеленского, не соответствуют действительности. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на членов делегации КНР.

«Представители Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщила "Синьхуа" китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем», — опровергло агентство уход делегации.

Ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил, что китайская делегация не присоединилась к овациям после выступления украинского лидера на международном экономическом форуме в Давосе и вскоре покинула зал. По словам Маккола, китайские дипломаты были единственными из всех присутствующих, кто воздержался от оваций после выступления Зеленского.

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Дмитрий Сотак
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