В Китае прогремел взрыв

На одной из улиц в китайском Чанчжоу прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел на одной из улиц китайского города Чанчжоу в провинции Цзянсу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уже известно, что пострадали по меньшей мере шесть человек. Пока местные власти не сообщают, где именно произошел взрыв. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что это могло случиться в одном из отелей или ресторанов на улице Хуаюань (район Уцзинь).

Как отмечает Telegram-канал «Китайский видеосалон», причина произошедшего — взрыв газа на кухне одного из ресторанов. На опубликованных роликах видно, что одно из зданий в несколько этажей полностью разрушено. Кроме того, в магазинах поблизости выбиты стекла.

На месте уже работают пожарные, полиция и спасатели.