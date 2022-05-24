Компания из «большой четверки» аудиторов останется в России под новым названием

Deloiite продолжит работу в России под названием «Деловые решения и технологии»

Deloitte, входящая в мировую «большую четверку» аудиторских и консалтинговых компаний, останется в России и продолжит работу под новым названием — «Деловые решения и технологии», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы продолжим оказывать своим клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме с неизменно высоким уровнем качества, как это было на протяжении 30 лет нашей работы на рынке», — говорится в релизе.

Новое название будет применяться в России и Белоруссии. На данный момент компания имеет восемь офисов в этих странах: в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

О прекращении работы в России и Белоруссии Deloitte объявила 7 марта. Она стала последней из компаний «большой четверки» аудиторов, объявившей о таком решении — после KPMG, PwC и EY. При этом все четыре компании работали в России на формально независимой основе и принадлежали топ-менеджерам, сохраняя право на использование глобального бренда в обмен на соблюдение корпоративных стандартов.

В начале мая власти Великобритании, где находится штаб-квартира Deloitte, запретили в рамках очередного пакета санкций своим компаниям оказывать консалтинговые и аудиторские услуги российским клиентам.