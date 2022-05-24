Народная ярмарка пройдет в тверской усадьбе XVI века

В усадьбе Домотканово в Тверской области пройдет народная ярмарка

Праздник по случаю цветения сирени и народная ярмарка пройдут в усадьбе Домотканово, заложенной в XVI веке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Тверской области.

Как отмечается, мероприятие, получившее название «Сиреневое Домотканово», пройдет в усадьбе 28 мая. На территории будут работать несколько площадок, на которых все желающие смогут принять участие в мастер-классах по плетению из бересты и джута, изготовлению лоскутной куклы и рисованию. Художники смогут поучаствовать в конкурсе-пленэре.

Также гости фестиваля смогут посетить ярмарку народных промыслов, где будут представлены работы местных мастеров, литературные чтения и концерт. Кроме того, для посетителей организуют конные прогулки и тематические экскурсии.

Усадьба Домотканово располагается в деревне Красная Новь Калининского района. В настоящее время она является филиалом картинной галереи Тверской области. Раньше здесь любил бывать русский художник Валентин Серов.