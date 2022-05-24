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В Херсонской области русский язык станет государственным

В Херсонской области русский язык станет государственным наравне с украинским

Фото: РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что регион присвоит русскому языку статус государственного наравне с украинским, сообщает РИА Новости.

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — заявил он.

Стремоусов пояснил, что обучение как в школах, так и в вузах будет вестись на русском языке, добавив, что по желанию родителей могут быть сформированы классы, обучение которых будет производиться на украинском языке. По его словам, в регионе не собираются заниматься ущемлением чьих-либо прав.

Ранее депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, который предлагает офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

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Марина Совина
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