Российским IT-компаниям помогут экономить на налогах

Минфин разработал поправки к налоговому маневру в IT-отрасли

Государство собирается помочь российским IT-компаниям экономить на налогах, снизив требования для получения соответствующих льгот, пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

Документ касается налогового маневра в IT-отрасли, начавшегося в 2021 году. Изначально он предполагал пониженные страховые взносы (7,6 вместо 14 процентов) и налог на прибыль (3 процента вместо 20) для участников рынка. При этом претенденты на льготы должны были соответствовать ряду критериев, в том числе получать 90 процентов доходов от разработки программного обеспечения и иметь штат как минимум из семи сотрудников.

В начале марта после введения в отношении России первых западных санкций президент Владимир Путин подписал указ о дополнительной поддержке IT-отрасли. В рамках него Минфин предлагает смягчить критерии для компаний, претендующих на льготы. В частности, предлагается снизить минимальную долю доходов от разработки софта с 90 до 70 процентов и отменить требования по численности штата сотрудников.

Кроме того, состав доходов, которые предлагается учитывать для применения льгот к той или иной компании, может быть расширен за счет реализации экземпляров разработанных фирмой компьютерных программ, передачи исключительных прав на них, оказания услуг по разработке и модификации баз данных, а также по их установке, тестированию и сопровождению.

Ожидается, что в случае одобрения поправок доходы федерального бюджета сократятся на 20,3 миллиарда рублей. 13 миллиардов из них придется на недополученный налог на прибыль, 7,3 миллиарда — на страховые взносы.

