Суд в Москве дал по три года колонии распылившим женщине газ в лицо хулиганам

Суд в Москве дал по три года колонии хулиганам, распылившим женщине газ в лицо

Измайловский районный суд Москвы дал по три года колонии общего режима хулиганам, распылившим женщине газ в лицо. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 24 мая, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2021 года: двое 40-летних мужчин в Измайловском парке культуры и отдыха подошли к женщине. Один из них, понимая, что жертва не сможет оказать серьезного сопротивления, из хулиганских побуждений распылил ей в лицо газовый баллончик с капсаицином («перцовку»). Второй фигурант снял процесс на видео.

Уголовное дело по статье «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ было возбуждено вскоре после того, как запись обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга — фигуранты загрузили ее в соцсеть.

С учетом позиции гособвинителя суд дал фигурантам по три года колонии общего режима. Один из них также должен будет возместить моральный ущерб потерпевшей в размере 220 тысяч рублей.

