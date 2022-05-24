Россиянку и ее бывшего мужа осудят за убийство инвалида

В Башкирии женщину и ее бывшего мужа осудят за убийство 38-летнего инвалида и кражу

В Кумертау 28-летнюю женщину и ее 35-летнего бывшего мужа в зависимости от роли каждого в совершении преступления осудят за убийство 38-летнего инвалида, подстрекательство к его убийству и кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, потерпевший неоднократно оскорблял обвиняемую и ее бывшего супруга, из-за чего женщина уговорила своего бывшего мужа убить обидчика. Злоумышленница узнала, когда ее бывший избранник будет дома один и попросила сообщника подготовить предметы для маскировки и одежду для совершения преступления. В ночь на 26 марта прошлого года фигуранты пришли к дому жертвы. При этом женщина сказала потерпевшему, что пришла одна, чтобы якобы вернуть долг.

Когда мужчина, который из-за инвалидности плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления, открыл дверь, обвиняемый несколько раз ударил его ножом, отчего тот скончался на месте. После этого соучастники забрали из дома убитого ноутбук, сумку и телефон общей стоимостью почти 50 тысяч рублей, а также похитили банковскую карту, с которой позже сняли 34 тысячи рублей.

На следующее утро тело мужчины обнаружил его знакомый, который пришел его проведать. Благодаря совместной работе криминалистов, следователей и сотрудников уголовного розыска предполагаемого преступника задержали в кратчайшие сроки. Он сознался в содеянном, однако заявил, что действовал один и убил потерпевшего из личной неприязни. Однако следователи выяснили, что к убийству причастна и его бывшая супруга. После предъявления доказательств она призналась в содеянном и написала явку с повинной.