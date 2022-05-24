Кремль озадачил выбор наиболее влиятельного политика по версии Time

Песков посчитал непонятным выбор наиболее влиятельного политика журналом Time

Выбор наиболее влиятельного политика, сделанный журналом Time, остается непонятным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Там много всего странного, совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса (Миа Моттли — прим. «Ленты.ру») — это непонятно. (...) Но, впрочем, это, наверное, выбор редакции», — посчитал пресс-секретарь президента.

По словам представителя Кремля, которого озадачил выбор журнала, в истории Time бывали и лучшие времена. Однако, заметил он, «всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время».

23 мая Time включил президента Украины Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира. Колонку про украинского лидера написал президент США Джо Байден. Он указал, что Зеленский «вдохновил и сплотил страны свободного мира». Вместе с тем, по версии журнала, российский лидер Владимир Путин также входит в этот список.

Кроме того, в рейтинг вошли Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.