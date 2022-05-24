Двоих мужчин задержали за нападение на четырех человек в кафе под Волгоградом

Под Волгоградом задержали двоих мужчин, напавших на хозяина кафе, посетителей и официантку

В Волгоградской области задержали 24-летнего и 39-летнего подозреваемых в нападении на четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, вечером 22 мая в кафе в Светлоярском районе посетитель поссорился с 59-летним владельцем заведения, между ними завязалась драка. Двое мужчин, которые в это время находились в кафе, вступились за бизнесмена, после чего злоумышленнику пришлось уйти. Спустя несколько минут он вернулся вместе с другом, после чего сообщники начали наносить удары ножами владельцу кафе, 30-летней официантке и двум посетителям, которые ранее вступились за хозяина. Когда потерпевшие начали терять сознание, фигуранты скрылись с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали, медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести и многочисленные ножевые ранения. Благодаря совместной работе сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и их коллег из следственно-оперативной группы отдела МВД России по Светлоярскому району, были установлены личности подозреваемых.

После задержания они признались в содеянном. Следствие будет ходатайствовать о помещении их в СИЗО.