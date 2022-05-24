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Российский посол рассказал о проблемах с экономикой в Британии

Посол России в Лондоне Келин рассказал, что ситуация с экономикой в Британии «хуже некуда»
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании сейчас большие проблемы с экономикой, более того, ситуация «хуже некуда», но местные политики отказывались обращать на это внимание до недавнего времени, поскольку были заняты конфликтом на Украине. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, цитату приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что проблемы в экономике начались, с одной стороны, из-за выхода Лондона из Евросоюза, а с другой, из-за пандемии COVID-19. «Критики [по поводу экономической политики правительства] раздается много, путей выхода пока не видно... Британия здесь на последнем месте по уровню своего ожидаемого развития в Еврозоне и "Большой семерке"», — резюмировал российский посол.

Рост ВВП целого ряда стран Запада действительно замедлился, отмечал ранее «Интерфакс». Так, экономика стран G7 в январе-марте этого года снизилась на 0,1 процента после повышения на 1,2 процента в предыдущие три месяца.

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Виктория Кондратьева
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