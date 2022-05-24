«Роснефть» первой в России запустила в производство катализатор гидрокрекинга

«Роснефть» впервые в России начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга

«Роснефть» впервые в России начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга. Торжественная церемония запуска промышленного производства катализатора гидрокрекинга состоялась в рамках Российского нефтегазохимического форума в Уфе, говорится в сообщении «Роснефти».

Специалисты «РН-Кат», специализированного предприятия НК «Роснефть», расположенного в города Стерлитамака, совершили научный прорыв и разработали собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга. Новый катализатор был успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает импортным аналогам по таким ключевым параметрам, как активность (продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик) и отбор целевых продуктов (показатель объёма основной выработанной продукции).

В конце 2021 года специалисты «РН-Кат» произвели каталитическую систему для установки гидрокрекинга «Башнефть-Уфанефтехим». В ближайшее время катализатор будет загружен в реактор. Лабораторные испытания показали высокие технические характеристики катализатора. В перспективе, планируется загрузка установок гидрокрекинга на остальных НПЗ Компании. Потребность в данном катализаторе обозначена большинством российских ВИНК.

Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции, которая до недавнего времени составляла 90 процентов от общего объема поставок данной продукции. Эта цель полностью отвечает общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики.

Производственные мощности ООО «РН-Кат» (входит в НК «Роснефть») позволяют обеспечить не только предприятия компании, но и всю российскую нефтеперерабатывающую промышленность катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга для стабильного производства высококачественных нефтепродуктов. В целом в российской нефтепереработке в 2014 году доля отечественных катализаторов в общем объеме потребления составляла более 30 процентов, а уже в 2021 году этот показатель достиг 70 процентов.

«Роснефть» является одним из лидеров рынка производства катализаторов. Действующая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

В компании отмечают, что 95 процентов процессов нефтепереработки – каталитические. По этой причине обеспечение надежности поставок качественных катализаторов процессов нефтепереработки является стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы НК и нефтеперерабатывающего сектора России в целом.

