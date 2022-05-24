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В Ереване протестующие заблокировали правительственное здание

В Ереване протестующие заблокировали здание МИД Армении

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

В Ереване участники оппозиционного движения «Сопротивление» заблокировали здание Министерства иностранных дел (МИД) Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что к блокировке выходов из правительственного здания протестующих призвал один из координаторов движения, вице-спикер парламента республики от фракции «Армения» Ишхан Сагателян.

«Министр иностранных дел больше не обслуживает интересы Армении, нужно блокировать все входы и выходы», — заявил политик.

Сторонники армянской оппозиции уже несколько недель устраивают акции протеста в Ереване и других городах Армении. Участники митингов утверждают, что политика правительства премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Алевтина Запольская
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