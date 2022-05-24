Красный Крест объяснил прекращение поставок жизненно важных лекарств в ЛНР и ДНР

Красный Крест объяснил прекращение поставок медикаментов в ЛНР и ДНР боевыми действиями

Международный Комитет Красного Креста (МККК) не принимал решения о прекращении поставок жизненно важных лекарств в медицинские учреждения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель организации.

В Красном Кресте объяснили, что логистическая цепочка доставки медикаментов и предметов медицинского назначения в Луганск и Донецк была нарушена в результате боевых действий.

«Мы очень обеспокоены нехваткой медикаментов в Донецке и Луганске и тем, как это может повлиять на людей, чье благополучие зависит от таких лекарств, как инсулин», — подчеркнул представитель МККК. В организации отметили, что осознают, что ситуация станет все более критической для жителей региона, нуждающихся в этих препаратах, поэтому работают над поиском практических и эффективных способов преодоления этой проблемы.

Ранее сообщалось, что МККК наряду с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прекратили поставки в ЛНР и ДНР жизненно важных лекарств. По оценкам главных врачей профильных учреждений ЛНР и ДНР, существует опасность того, что больные в скором времени останутся без лекарств, в том числе инсулина, который необходим им для выживания.