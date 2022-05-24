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МТС начала продавать подержанные смартфоны за полцены

МТС начала продавать уцененные и б/у смартфоны с гарантией и скидкой до 50%

Фото: Unsplash

Одна из крупнейших российских сетей по продаже цифровой техники МТС ввела в ассортимент уцененные и бывшие в употреблении смартфоны со скидкой до 50 процентов от цены новых гаджетов. Подержанные мобильные телефоны можно будет купить как в торговой точке, так и онлайн, сообщили «Коммерсанту» в компании.

В магазины МТС поступают гаджеты, которые покупатели вернули «в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок». Всем устройствам категории «Как новый» предоставляется гарантийное обслуживание.

В Москве уже можно приобрести смартфоны брендов Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других. Компания планирует расширить ассортимент и площадки, на которых появятся устройства новой категории.

Другие сети также стали развивать сегмент восстановленных смартфонов, поскольку из-за введенных антироссийских санкций были нарушены поставки продукции и комплектующих для гаджетов. К примеру, «МегаФон» в апреле запустила продажу восстановленных смартфонов в добавление к программе trade-in, позволяющей получить скидку на новый гаджет в обмен на старый.

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Софья Ермакова
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