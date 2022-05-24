Сценарист «Нулевого пациента» прокомментировал сравнение сериала с «Чернобылем»

Сценарист «Нулевого пациента» рассказал, чем сериал отличается от «Чернобыля» HBO

Сценарист российского сериала «Нулевой пациент» Олег Маловичко прокомментировал сравнение проекта с «Чернобылем», который был создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Об этом сообщает «Канобу».

Кинематографист рассказал, чем его работа отличается мини-сериала Крейга Мейзина. Он отметил, что является поклонником этого шоу, однако не равнялся на него. «Мы никогда не использовали его как референс; мы решили скорее отстраняться от него в плане повествования, в плане цвета, в плане подачи. Некоторые решения "Чернобыля" показались не совсем соответствующими духу нашей истории», — заявил Маловичко.

Он отметил, что общался с теми, кто работал с командой «Чернобыля», и узнал, что создатели шоу искали мрачные локации для съемок и стремились создать безрадостный образ страны. По словам сценариста «Нулевого пациента», его коллеги не ставили задачи «показать серый, мрачный Совок, где люди с хмурыми лицами стоя в 10-километровой очереди за туалетной бумагой, втихаря рассказывают друг другу политические анекдоты, а кругом шныряют кагэбэшники в пальто».

Маловичко пояснил, что в сериале хотели показать 1980-е годы, когда советские люди стояли на пороге чего-то нового и непонятного. Сценарист добавил, что именно это ощущение свежести стремились донести до зрителя.

«Нулевой пациент» рассказывает о первой в СССР вспышке ВИЧ. Его премьера состоялась 19 мая.