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Российский пенсионер застрелил в лесу принятого за медведя полицейского

На Кубани пенсионер застрелил полицейского во время охоты на медведя, возбуждено дело

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственный комитета России возбудил уголовное дело после гибели мужчины во время охоты. Фигурантом стал 69-летний житель Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Попавшему под следствие пенсионеру вменяется причинение смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, вечером 22 мая не знакомые между собой охотники находились в лесу у станицы Бесленеевской. Один из них услышал шум и выстрелил из своего ружья, решив, что там медведь, не убедившись в безопасности стрельбы. Пуля попала в 44-летнего мужчину, который был в 40 метрах от стрелявшего. Он получил ранение в бедро.

К месту ЧП прибыла бригада скорой помощи, однако, несмотря на предпринятые меры, пострадавший скончался по дороге в больницу. Погибший служил в полиции, уточнили ТАСС в управлении МВД по Краснодарскому краю.

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Любовь Ширижик
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