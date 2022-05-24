Российский пенсионер застрелил в лесу принятого за медведя полицейского

На Кубани пенсионер застрелил полицейского во время охоты на медведя, возбуждено дело

Следственный комитета России возбудил уголовное дело после гибели мужчины во время охоты. Фигурантом стал 69-летний житель Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Попавшему под следствие пенсионеру вменяется причинение смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, вечером 22 мая не знакомые между собой охотники находились в лесу у станицы Бесленеевской. Один из них услышал шум и выстрелил из своего ружья, решив, что там медведь, не убедившись в безопасности стрельбы. Пуля попала в 44-летнего мужчину, который был в 40 метрах от стрелявшего. Он получил ранение в бедро.

К месту ЧП прибыла бригада скорой помощи, однако, несмотря на предпринятые меры, пострадавший скончался по дороге в больницу. Погибший служил в полиции, уточнили ТАСС в управлении МВД по Краснодарскому краю.