Европейские операторы связи нашли способ защититься от роста цен

Операторы Ericsson и Deutsche Telekom предложили использовать ВИЭ для защиты от роста цен

Крупнейшие европейские операторы связи Ericsson и Deutsche Telekom нашли способ защититься от резкого роста цен на электроэнергию. Компании предложили использовать энергию ветра и солнца для поддержания работоспособности энергоемкой станции 5G в Германии, сообщает Reuters.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в дальнейшем могут помочь обеспечить электричеством и другие вышки сотовой связи в Европе. Специалисты компании Ericsson заявили, что компания уже год обеспечивает 10 процентов необходимой электроэнергии за счет солнечных панелей. Глава отдела устойчивого развития Ericsson Матс Пеллбэк Шарп посоветовал операторам связи использовать ВИЭ-генерацию, когда рыночные цены выше (обычно утром и вечером). Это поспособствует снижению расходов, уверен он.

Шарп отметил, что затраты на электроэнергию в секторе телекоммуникаций достигают примерно 25 миллиардов долларов в год. При текущих ценах на энергоносители расходы могут увеличиться до 30 миллиардов долларов, что эквивалентно инвестициям в специализированное телеком-оборудование.

По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, в среднем около пяти процентов операционных расходов операторов связи приходится на электричество. Эксперты прогнозируют, что эта цифра будет расти по мере более активного внедрения сетей 5G.

