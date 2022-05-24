Архангельский ЦБК предложил возобновить господдержку лесопитомников

АЦБК предложил скорректировать лесовосстановление и возродить господдержку питомников

На заседании Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства, где обсуждались вопросы совершенствования системы восстановления лесов Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) предложил скорректировать схему лесовосстановительных работ и возродить систему государственной поддержки лесных питомников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЦБК.

Архангельская область является одним из основных регионов, обеспечивающих сырьем отечественную деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность. Архангельский ЦБК со своим генеральным поставщиком лесосырья — Группой компаний «Титан» и входящим в холдинг ЗАО «Лесозавод 25» являются одними из крупнейших арендаторов, ежегодно заготавливающими свыше 4 миллионов кубометров древесины. При этом площадь, на которой проводятся работы по лесовосстановлению, соответствует площади вырубленных насаждений.

В 2021 году АЦБК увеличил объемы работ по сравнению с предыдущим годом на 13 процентов, общая площадь лесопосадок превысила 21 тысячу гектаров, что составляет 30 процентов от общей площади лесовосстановления, выполняемого арендаторами в Архангельской области.

Одной из проблем, обозначенных руководством Архангельского ЦБК, является возможный срыв выполнения требований по увеличению объемов лесовосстановительных работ.

Федеральный проект «Сохранение лесов» обязывает лесопользователей применять посадочный материал с закрытой корневой системой на не менее 20 процентах площади посадки, а в зоне интенсивного использования и воспроизводства лесов — на 50 процентах площадей. С 2022 года необходимо в 1,3 раза увеличить общее количество выращенного посадочного материала, в том числе, в 3 раза — саженцев с закрытой корневой системой, то есть выращенных в горшках или других емкостях, что обеспечивает больший процент выживаемости ростков при пересадке.

Если в 2020 году стоимость одного саженца c закрытой корневой системой варьировалась от 6 рублей до 7,5 рубля, то в 2021 году цена выросла до 25 — 30 рублей за штуку. В текущем году АЦБК планирует закупить 2 миллиона ростков. Но как будет складываться ситуация с приобретением посадочного материала на 2023 год спрогнозировать очень сложно. «Имеет смысл пересмотреть требования, и дать арендатору возможность самостоятельно определять пропорции восстановления лесных культур с использованием того или иного посадочного материала, исходя из их наличия. Общую пропорцию саженцев различных систем арендатор сможет отрегулировать в ходе исполнения трехлетнего плана работ, — предложил в Общественной палате директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Архангельский ЦБК" Николай Кротов. — Вновь приобретает актуальность самостоятельное выращивание арендаторами сеянцев с закрытой корневой системой. Даже в условиях северной тайги возможно выращивание в питомниках двух ротаций в год».

До июля 2021 года выращивание посадочного материала лесных растений относилось исключительно к предпринимательской деятельности, и не входило в комплекс работ по воспроизводству лесов. Эту законодательную коллизию удалось устранить, и, по мнению представителей АЦБК, настало время предусмотреть конкретные меры государственной поддержки в этой сфере. Например, в рамках государственно-частного партнёрства необходимо решать вопросы импортозамещения оборудования для выращивания саженцев, а также предусмотреть субсидирование части затрат лесопользователей при использовании посадочного материала с закрытой корневой системой. Также одной из существенных мер станет возмещение арендаторам части затрат на строительство лесных селекционно-семеноводческих центров.

