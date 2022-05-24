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Украинские военные артиллерией разрушили элитный поселок в Харьковской области

ВСУ артиллерией разрушили элитный поселок под Изюмом около Оскольского водохранилища

Фото: Pixabay

Вооруженные силы Украины (ВСУ) артиллерийским обстрелом разрушили элитный поселок под Изюмом около Оскольского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в населенном пункте отдыхали украинские судьи, прокуроры и бизнесмены. Корреспондент агентства передает, что деревянные дома были повреждены взрывами, кирпичные строения посекло осколками.

Местные жители заранее покинули поселок, в настоящее время он пустует. Сообщается, что на участках остались яхты, катера и дорогие машины, в том числе электромобиль Tesla.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о начале боев в городской застройке города Авдеевка. Отмечается, что в этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в республике, которая вела обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой на протяжении восьми лет.

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Марина Совина
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