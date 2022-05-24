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В Европе призвали чиновников терпеть жару ради отказа от нефти и газа из России

Испания запланировала сократить энергопотребление ради отказа от нефти и газа из России

Фото: Jon Nazca / Reuters

Кабинет министров Испании утвердил план энергосбережения для сокращения энергопотребления центральной администрации на 25 процентов. В качестве одной из мер рассматривается контроль использования электроэнергии в государственных учреждениях. Об этом сообщает Reuters.

Ради отказа от нефти и газа, импортируемых Европой из России, чиновникам придется терпеть летнюю жару и зимние холода. Новый план подразумевает такую регулировку систем кондиционирования воздуха, чтобы летом температура в офисе не опускалась ниже 27 градусов. В свою очередь, зимой температура воздуха не должна будет превышать 19 градусов.

Для экономии электроэнергии в общественных зданиях также планируют раньше выключать свет. Кроме того, сотрудников призвали реже приезжать на работу и чаще пользоваться общественным транспортом или велосипедами. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро объяснила, что страна не застрахована от роста цен на электроэнергию, хотя Испания зависит от российских энергоресурсов в меньшей степени, нежели другие европейские страны.

Ранее для постепенного отказа от российских энергоресурсов из-за проведения Россией спецоперации на Украине правительство Италии также предложило поправки к указу об использовании энергии в 2022 году (Decreto Energia 2022). В новый план вошло отключение системы кондиционирования в зданиях и государственных учреждениях летом и регулировка отопления зимой.

О необходимых мерах для снижения зависимости от российских нефти и газа также рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он призвал европейцев меньше отапливать дома следующей зимой.

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Платон Щукин
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