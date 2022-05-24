Московская служба занятости расширила базу вакансий до 340 тысяч

Анастасия Ракова рассказала о росте числа вакансий в базе московской службы занятости

Центр занятости населения Москвы «Моя работа» и сервис Работа.ру подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому найти работу в столице станет проще — количество вакансий в агрегированной базе «Моей работы» увеличится до 340 тысяч, и это повысит скорость и эффективность трудоустройства москвичей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Ленте.ру».

«На сегодняшний день в службе занятости представлена самая большая база вакансий в Москве. Мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы. Сотрудничество с сервисом Работа.ру позволит нам расширить базу до 340 тысяч предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе Работа.ру. Это даст возможность предлагать горожанам еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования, и в значительной степени упрощает работу наших карьерных консультантов, делая подбор вакансий более точным и эффективным» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Вакансии сервиса Работа.ру, которые открыты в Москве и Московской области, теперь загружаются в агрегированную базу службы занятости. Новые предложения будут доступны карьерным консультантам службы занятости во внутренней программе. Далее во время интервью с кандидатом они смогут выстраивать фильтры — уровень желаемой заработной платы, формат, условия и режим работы, приоритетный район трудоустройства, особые потребности соискателя, — и с их помощью вручную отбирать вакансии из предложенных программой вариантов.

При самостоятельном же поиске работы соискатели будут автоматически переходить на сайт платформы Работа.ру и откликаться на подходящие предложения.

340 000 вакансий можно найти в агрегированной базе центра «Моя работа»

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы».

Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с.1 и улице Шаболовка, д. 48. Также в Москве работает специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей. Он расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кроме того, в столице действует Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения — его можно найти на ул. Куусинена д. 2 с.1.

«Горожанам предоставляется удобный и современный сервис, который подстраивается под вызовы времени и быстро адаптируется. Сейчас любой мотивированный на трудоустройство соискатель может получить комплексную помощь в поиске работы», — говорится в сообщении.