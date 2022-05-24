В Раде отзовут законопроект об убийстве дезертиров

Верховная Рада не будет рассматривать разрешающий ВСУ убивать дезертиров законопроект

Верховная Рада Украины не будет рассматривать законопроект, разрешающий офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат-дезертиров, отказавшихся выполнять приказ или самовольно покинувших позиции. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа», один из подписантов отзываемого законопроекта Александр Бакумов, передает РИА Новости.

По мнению Бакумова, инициатива вызвала широкий общественный резонанс из-за того, что общество его «до конца не понимает». «Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчиненных. Что за чушь? Если общество до конца не понимает, как на практике реализовываются эти нормы, я соглашусь на отзыв законопроекта. Но если мы ведем профессиональную дискуссию, тут должны быть другие месседжи», — заявил он.

Он уточнил, что законопроект был предложен не для целенаправленного убийства военных, а для обеспечения безопасности службы. По словам депутата, общество взволновало то, что из закона убрали фразу о том, что использование оружия не должно привести к смерти военнослужащего. «Если военнослужащий угрожает, стоит с гранатой или применяет насилие к другим военнослужащим, то как остановить уголовное правонарушение? Каким образом использовать оружие, чтобы оно не причинило смерти? Да никаким. Поэтому была предложена такая норма», — объяснил Бакумов.

При этом он подчеркнул, что, прежде чем «разгонять зраду (в переводе с украинского — «предательство» — прим. «Ленты.ру»)», норму необходимо проанализировать в профессиональной среде.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий офицерам ВСУ разрешить убивать солдат-дезертиров. Изменения могли внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

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