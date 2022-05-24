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Обнаружена Telegram-сеть спецслужб Украины по наводке ударов на военных России

Силовики раскрыли Telegram-сеть киевских спецслужб по наводке ударов на военных РФ и ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов спецслужб Украины на брошенных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых погибали военные России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказали источники в силовых структурах России и задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.

По информации собеседников издания, в небольших городах, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. «Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций "украинского патриота", попадали на заметку спецслужб», — пояснили они. Также указывается, что после этого такие пользователи получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству.

Среди задержанных участников таких чатов был обнаружен житель города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он сообщил агентству, что в начале апреля получил приглашение.« Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск», — отметил он, добавив, что в группе куратор с СБУ или ВСУ иногда отправлял сообщение, что информация нашла подтверждение.

Суть работы членов группы заключалась в сборе разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.

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Марина Совина
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