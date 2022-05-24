Под Херсоном восстановят снесенный семь лет назад памятник Ленину

В Скадовске пообещали восстановить памятник Владимиру Ленину, снесенный семь лет назад

В городе Скадовск Херсонской области, которую в марте взяли под контроль российские войска, восстановят памятник советскому вождю Владимиру Ленину, снесенный семь лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Памятник в самое ближайшее время вернут на прежнее место на центральную площадь города, пообещала первый замглавы администрации Скадовского района Татьяна Калиновская. «Это желание многих наших жителей. Народ хотел оставить его, просили не трогать этот памятник, говорили о том, что это история. Но никто ж нас тогда не слышал», — заявила она.

По словам Калиновской, украинские власти хотели продать снесенный памятник. «Наша прежняя власть пыталась продать его, но он настолько тяжелый, это чистая бронза, около восьми тонн, что продать слава богу им не удалось», — добавила она.

В конце апреля российская армия сформировала в городах Херсонской области военно-гражданские администрации. 12 мая замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов, заявил, что местные власти намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.

Памятник Ленину снесли в Скадовске в декабре 2015 года в рамках закона о декоммунизации, который предусматривает запрет на использование советской символики. В январе 2021 года в Одесской области снесли последний памятник Ленину, находившийся на территории Украины.