Уилл Смит вспомнил об «адском опыте» употребления галлюциногенного напитка

Актер Уилл Смит назвал употребление аяуаски адским опытом

Американской актер Уилл Смит вспомнил об опыте употребления галлюциногенного напитка аяуаска. Об этом сообщает Insider.

Артист рассказал, что у него двухлетний перерыв в карьере, во время которого он отправился в Перу и попробовал аяуаску. Он отметил, что совершил «14 путешествий», одно из которых он назвал «адским опытом».

«Я пью, сижу, а потом вдруг я начинаю видеть, как все мои деньги улетают прочь, и мой дом, и моя карьера. И я пытаюсь ухватиться за свои деньги и свою работу. Вся моя жизнь рушится», — поделился Смит.

Он добавил, что потом начал слышать голос своей дочери Уиллоу, которая кричала «Помоги мне!» Присутствующий на церемонии шаман попросил актера успокоиться, после чего он сосредоточился на мыслях о своей дочери и забыл про дом и карьеру.

«Мои деньги все еще улетучиваются, но я совершенно спокоен, хотя в моей голове творится ад», — вспомнил артист. По его словам, этот опыт помог ему осознать, что он может пережить любые трудности в жизни, а 99 процентов вещей, о которых беспокоится человек, так и не случаются.

Аяуаска — отвар, изготавливаемый из лианы Banisteriopsis caapi, используемой в качестве основы напитка. Он традиционно используется в древних духовных практиках коренного населения Амазонии — обрядах «общения с духами». Представители коренных общин часто используют их как способ борьбы с болезнями различного характера, а также для гармонизации отношений между членами племен.