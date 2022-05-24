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В Сочи выпустили на свободу редкую черепаху

В Сочинском национальном парке на свободу выпустили средиземноморскую черепаху

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

В Сочинском национальном парке выпустили на свободу средиземноморскую черепаху, занесенную в Красные книги России и Кубани. Об этом сообщает КИ News.

По информации издания, ранее животное принесли специалистам бывшие владельцы, которые не смогли ухаживать за ним.

«Люди вывозят их из природы, а потом не знают, куда деть. Уже через пару дней животное становится им обузой. Вот такая же судьба постигла этого крупного самца, которому около 20 лет. Его взяли из природы, подержали дома, а дальше обратились к нам, чтобы мы определили дальнейшую судьбу», — рассказал заместитель директора парка по науке Борис Туниев.

По его словам, черепаху выпустили на свободу в одном из немногих мест, где сохраняется жизнеспособная популяция. Такие охраняемые локации есть в заповеднике Утриш под Анапой и на территории нацпарка.

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Варвара Кошечкина
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