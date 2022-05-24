Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил, что 26 мая в Москве потеплеет до 19 градусов

В Москву в четверг, 26 мая, придет потепление до 19 градусов. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По его словам, до потепления в столице ожидается прохладная погода. Во вторник, 24 мая, температура воздуха составит 12-13 градусов. Подобная погода отстает от климатической нормы на целый месяц, утверждает синоптик.

Метеоролог отметил, что такая же температура воздуха будет и в среду, 25 мая. Она объясняется нахождением Москвы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра.

23 мая Вильфанд предупредил жителей семи российских регионов о заморозках. Они ожидаются в Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской и в Рязанской областях. Изменения погоды связаны с циклоном, в связи с которым происходит заток холодных воздушных масс, объяснил метеоролог.