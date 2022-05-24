В США придумали опасный способ снизить цены на бензин

В США задумали разрешить использовать дешевые компоненты при производстве бензина

Белый дом задумал временно приостановить действие нескольких экологических стандартов для нефтеперерабатывающей отрасли ради того, чтобы добиться снижения цен на бензин. Власти решили одобрить использование опасного для планеты газа бутана при производстве топлива, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подобный способ за счет использования более дешевых компонентов позволит снизить затраты на производство бензина. Однако количество смога в воздухе, особенно в жаркую погоду, увеличится. Правительство США несколько раз отказывалось от экологических стандартов на региональном и государственном уровне для того, чтобы справиться с перебоями в поставках.

За год цена бензина в США подскочила на 50 процентов. Средняя его стоимость по стране установилась на уровне 4,59 доллара (около 262,6 рубля) за галлон (примерно 3,7 литра). При этом в штате Калифорния средняя сумма достигает более шести долларов за галлон (около 343,3 рубля).

Ранее в марте производители бензина обратились в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне с просьбой пересмотреть стандарты Агентства по охране окружающей среды, призванные стимулировать продажи электромобилей. Они считают, что новые стандарты по выбросам углекислого газа автомобилями сильно ударят по рынку ископаемого и биотоплива.