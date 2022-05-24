Россиянин зарезал во сне невестку сожительницы

На Урале мужчина убил во сне невестку сожительницы, суд решит вопрос о его лечении

Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела об убийстве, в котором обвиняется 63-летний житель поселка Сосновый Бор. Об этом сообщает E1.ru.

Суд должен решить вопрос о направлении мужчины на принудительное лечение, в связи с выявленным у него психическим расстройством — патологическим просоночным состоянием. В момент совершения преступления он не осознавал своих действий.

По версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина со своей сожительницей, ее братом и его женой приехали на дачу, чтобы отметить завершение летнего сезона. Они устроили застолье с употреблением самогона. Выпив около литра алкоголя, компания разошлась по комнатам спать. Ночью обвиняемый взял на кухне нож, подошел к спящей женщине — жене брата своей сожительницы — и нанес ей не менее четырех ударов ножом в лицо, грудь и плечо. От полученных ранений она скончалась на месте.