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В России изменят нормы оценки погоды

Вильфанд сообщил, что российские метеорологи летом перейдут на новые нормы оценки погоды
Роман Вильфанд

Роман Вильфанд. Фото: Виктор Вытольский/ РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России изменятся нормы оценки погоды, метеорологи планируют перейти на них летом, передает ТАСС.

В частности, будет пересмотрен критерий аномальности. Таким образом, «аномально теплая погода» будет наблюдаться реже, новые данные актуализируют понятие «нормальной погоды».

«В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями», — указал Вильфанд.

Он добавил, что климат теплеет, температура меняется только в одну сторону. В настоящее время специалисты Росгидромета изучают динамику среднесуточных характеристик, ретроспективу за последние 30 лет и столетнюю выборку. Метеоролог заверил, что «все будет посчитано».

13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам прогноз на лето и пообещал, что на территории страны оно будет не холодное. По словам синоптика, температура воздуха ожидается около или выше нормы. «Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — добавил он.

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Марина Совина
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