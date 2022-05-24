Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин помогал украинским мошенникам обманывать пенсионеров

18-летнего волгоградца задержали за работу на мошенников с Украины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который работал курьером у телефонных мошенников, курировавших его с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, молодой человек собирал с обманутых граждан деньги и отправлял их сообщникам. Мошенники пообещали ему хороший заработок и попросили записать видео с осуждением специальной операции России на Украине и согласием на аферы. После того как волгоградец выполнил это условие, ему пригрозили распространить видео в сети, если он перестанет работать на сообщников.

Молодого человека задержали 23 мая после того, как он забрал 50 тысяч рублей у 92-летней пенсионерки из Волгограда. Мошенники обманом убедили ее, что деньги нужны внучке, якобы попавшей в ДТП.

У задержанного после обыска дома изъяты банковские карты, телефоны и ноутбук с перепиской с организаторами криминальной схемы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
Словам Байдена о защите Тайваня нашли объяснение
Режиссер Сарик Андреасян купил квартиру в Дубае
«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины
Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ
В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам
В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.