Россиянин помогал украинским мошенникам обманывать пенсионеров

18-летнего волгоградца задержали за работу на мошенников с Украины

В Волгограде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который работал курьером у телефонных мошенников, курировавших его с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, молодой человек собирал с обманутых граждан деньги и отправлял их сообщникам. Мошенники пообещали ему хороший заработок и попросили записать видео с осуждением специальной операции России на Украине и согласием на аферы. После того как волгоградец выполнил это условие, ему пригрозили распространить видео в сети, если он перестанет работать на сообщников.

Молодого человека задержали 23 мая после того, как он забрал 50 тысяч рублей у 92-летней пенсионерки из Волгограда. Мошенники обманом убедили ее, что деньги нужны внучке, якобы попавшей в ДТП.

У задержанного после обыска дома изъяты банковские карты, телефоны и ноутбук с перепиской с организаторами криминальной схемы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.