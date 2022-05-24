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Гражданин США признал вину в нападении на российского полицейского

В Воронеже 28-летний американец признал на суде вину в пьяной драке с полицейским
Роберт Гилман

Роберт Гилман. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Центральном районном суде Воронежа рассматривается уголовное дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудника российской полиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На слушаниях 23 мая подсудимый признал вину в применении насилия к представителю власти. Американец заявил, что на момент совершения преступления был пьян.

По данным следствия, вечером 17 января Гилмана доставили отдел полиции Воронежа, высадив в состоянии алкогольного опьянения с поезда «Сухуми-Москва» за нарушение общественного порядка после жалоб пассажиров. Однако иностранец, не согласный с законными требования полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД, после чего дебошира успокоили его коллеги.

Первоначально американец отказывался от дачи показаний и не признавал вину в нападении на полицейского. Он заявлял, что почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Его задержали 24 января, на следующий день арестовали. в СИЗО он отметил 28-й день рождения.

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Любовь Ширижик
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