Вице-премьер Хуснуллин заявил об отправлении бригад для восстановления Донбасса

Марат Хуснуллин: дорожники и мостовики из российских регионов уже отправляются в ДНР и ЛНР

Дорожники и мостовики из российских регионов уже отправляются в ДНР и ЛНР, чтобы помогать восстанавливать инфраструктуру республик. Сегодня отправилась колонна из Орловской области. Не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет. Им предстоит развернуть работы по разбору старых искусственные сооружений, провести геологические и геодезические исследования, чтобы заново возвести мосты. Об этом в своем Telegram-канале рассказалзаместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«На дорогах предстоит восстановить дорожное полотно, где это необходимо, заменить старые слои асфальта, восстановить бордюрный камень в населенных пунктах», — отметил вице-премьер.

Сегодня утром 20 единиц дорожно-строительной техники (самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника) отправились в ЛНР, сообщает портал Орловской области.

«Это только первый эшелон техники, скоро отправится и второй. Дорожники и мостовики Орловской области поехали помогать восстанавливать инфраструктуру Луганской народной республики. Дорожное строительство будет развернуто там, где еще недавно шли бои. Но наладить мирную жизнь без дорог и мостов, по которым пойдут мирные грузы для развития республики, по которым будут возвращаться жители невозможно», — говорится в сообщении.