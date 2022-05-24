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Среда обитания

Европейскую авиакомпанию захотели засудить за фальшивую заботу о природе

Экологические активисты подали в суд на авиакомпанию KLM за гринвошинг

Экологические активисты захотели засудить нидерландскую авиакомпанию KLM, входящую в холдинг Air France-KLM, за гринвошинг — фальшивую заботу о природе в маркетинговых целях, пишет CNBC.

По мнению истцов, в качестве которых выступили несколько групп активистов, компания намеренно вводит в заблуждение пассажиров и нарушает их права.

В частности, недовольство активистов и их юристов вызвали некоторые рекламные кампании KLM, а также схемы компенсации углеродных выбросов. Вместе они создают «ложное впечатление об устойчивости полетов и планов по борьбе с изменением климата».

По мнению истцов, авиаперелеты являются одним из видов человеческой деятельности, наиболее серьезно влияющих на повышение общей температуры и приводящих к глобальному потеплению.

Термин гринвошинг означает попытку какой-либо компании выдать за усилия по сохранению окружающей среды то, что в действительности не оказывает на нее никакого положительного эффекта. Свое название явление получило благодаря американским отелям, просившим постояльцев реже пользоваться полотенцами. Впоследствии было доказано, что частота их стирки не влияет на изменение климата.

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Платон Щукин
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