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Wildberries опровергла сообщения о введении массовых штрафов за отказ от товара

В Wildberries заявили, что не вводили массовых 100-рублевых штрафов за возврат товаров

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Маркетплейс Wildberries опроверг сообщения о введении массовых 100-рублевых штрафов за отказ от товара. Компания рассказала РИА Новости, что мера касается лишь около 10 процентов клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждения о том, что это "массовый штраф", являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10 процентов клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — указано в заявлении Wildberries.

Представители маркетплейса добавили, что оплачивают услугу возврата невостребованного товара и пользователи новых личных кабинетов. Такое решение позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: в частности, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии продукции, что приводит к убыткам поставщиков.

Wildberries также отвергла информацию о том, что пользователей не предупреждают об оплате обратной логистики до оформления заказа. В компании заявили, что все необходимые сведения доводятся до покупателя до совершения покупки. Кроме того, маркетплейс подчеркнул, что не требует оплаты возврата бракованных товаров.

РБК со ссылкой на обсуждения пользователей в сообществе Wildberries во «Вконтакте» 24 мая написал, что клиенты площадки начали активно жаловаться на штрафы за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Первые предупреждения о том, что при отказе придется заплатить по 100 рублей за каждый, стали поступать пользователям около месяца назад, причем часть пользователей утверждает, что сумма списывается даже при возврате бракованной продукции.

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Софья Ермакова
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