В российской школе старшеклассник устроил разборки на ножах
В Ярославле старшеклассник устроил разборки в школе и порезал ножом-бабочкой в раздевалке учащегося шестого класса. Об этом сообщил телеканал «Первый ярославский».
По информации телеканала, пострадавший российский школьник попал в больницу с порезом руки. Родители ребенка не стали заявлять в полицию.
Однако в региональном УМВД отметили, что начали разбираться в обстоятельствах случившегося. В свою очередь директор учебного заведения пояснила, что подобные конфликты в подростковом возрасте происходят часто.
В департаменте управления мэрии также заинтересовались произошедшим и организовали служебную проверку в школе, передает РИА Новости.
Ранее другой подросток ранил ножом одноклассника в школе № 691 Санкт-Петербурга. Пострадавшего мальчика госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.