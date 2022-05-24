В российской школе старшеклассник устроил разборки на ножах

В Ярославле старшеклассник порезал ножом-бабочкой в раздевалке учащегося шестого класса

В Ярославле старшеклассник устроил разборки в школе и порезал ножом-бабочкой в раздевалке учащегося шестого класса. Об этом сообщил телеканал «Первый ярославский».

По информации телеканала, пострадавший российский школьник попал в больницу с порезом руки. Родители ребенка не стали заявлять в полицию.

Однако в региональном УМВД отметили, что начали разбираться в обстоятельствах случившегося. В свою очередь директор учебного заведения пояснила, что подобные конфликты в подростковом возрасте происходят часто.

В департаменте управления мэрии также заинтересовались произошедшим и организовали служебную проверку в школе, передает РИА Новости.

Ранее другой подросток ранил ножом одноклассника в школе № 691 Санкт-Петербурга. Пострадавшего мальчика госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.