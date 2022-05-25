В Госдуме обвинили в вандализме снесших старинное здание в Оренбурге

В Оренбурге снесли дом «Пяти ангелов» XIХ века

В Оренбурге снесли построенный в XIХ веке дом «Пяти ангелов», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, обвинив ответственных за снос старинного здания в варварстве и вандализме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В прошлом в этом доме проживал дипломат Карим Хакимов, ставший первым послом России в Арабских Эмиратах. По словам Хинштейна, объект представлял не только исторический, но и архитектурный интерес — его фасад украшали лепнина с ангелами и мозаика из восточной битой посуды.

Власти Оренбурга отказались включить постройку в список объектов культурного наследия, несмотря на призывы общественных деятелей. В 2020 году дом продали частному лицу. Администрация заверила, что собственник не имеет права снести или перестроить здание, однако ночью 25 мая объект был уничтожен.

«Вандализм и историческое беспамятство — по-другому не назовешь», — заявил Хинштейн. Депутат направил в Генпрокуратуру и Минкультуры просьбу привлечь виновных к ответственности.

Ранее в мае бывшее здание театра юного зрителя в Иркутске загорелось в результате пожара в неэксплуатируемом здании. В связи с аварийным состоянием объект закрыли несколько лет назад, однако планировали реконструировать в ближайшем будущем.