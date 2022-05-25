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В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами

Омбудсмен Потяева заявила о появлении в Москве трех автозаков с кондиционерами и туалетами

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве появились три автозака на базе автомобиля Ford, которые оборудованы кондиционерами и туалетами. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, ее цитирует «Интерфакс».

По словам омбудсмена, также в распоряжение столичных властей поступили еще 13 автозаков на базе КамАЗа, однако их еще не приняли к эксплуатации. Последние предназначены для транспортировки большего числа задержанных. В этих машинах тоже есть туалеты и кондиционеры.

«Важно, чтобы МВД по Москве с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали свои автозаки», — отметила Потяева.

Ранее омбудсмен Москвы высказалась о попавших на Украину срочниках. Она отметила, что ей известны случаи в российских регионах, когда срочники пропадали после 24 февраля и об их судьбе родным ничего не было известно. Потяева заверила, что взяла эту тему в проработку.

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Елизавета Новикова
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