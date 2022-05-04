Омбудсмен Москвы высказалась о попавших на Украину срочниках

Татьяна Потяева не получала запросов от родных срочников, которые могли попасть на Украину

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пока не получала запросов от родственников солдат-срочников, которые могли попасть на Украину. Об этом она доложила во время представления доклада в Мосгордуме о проделанной за год работе. Ее высказывание приводит «Интерфакс».

Омбудсмен отметила, что ей известны случаи других российских регионов, когда срочники пропадали после 24 февраля и об их судьбе родным ничего не было известно. Потяева заверила, что взяла эту тему в проработку.

Столичный омбудсмен в Мосгордуме сообщила, что уже подключилась к работе с призывными комиссиями этого года.

По словам Потяевой, по поручению федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, ее коллеги в регионах также занимаются поиском пропавших военных. Эта работа ведется в плотном контакте с московским военкоматом и поисковыми группами.

Потяева подчеркнула, что общими усилиями удалось найти четырех военных. «Двое из них находятся в плену, двое других были ранены, но их обнаружили в госпиталях, о чем мы сообщили родственникам», — заявила она, добавив, что все найденные военные — москвичи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пока не получал от военной прокуратуры информации о причинах появления на Украине российских солдат, проходящих срочную службу.

О том, что срочники принимали участие в спецоперации на Украине, стало известно 9 марта. В Министерстве обороны распорядились оперативно проверить эту информацию и вывели всех призывников из зоны боевых действий. Президент сделал распоряжение военной прокуратуре проверить информацию об их отправке на Украину и найти ответственных за принятие этого решения.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.