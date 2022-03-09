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Минобороны заявило о выводе солдат-срочников с Украины в Россию

Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с Украины в Россию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несколько солдат-срочников присутствовали в частях российских Вооруженных сил, которые принимали участие в военной спецоперации на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, к настоящему моменту почти все из найденных срочников уже возвращены на территорию России.

В то же время Конашенков признал, что одно из российских подразделений подверглось атаке диверсионной группы украинского нацбатальона во время выполнения задачи тылового обеспечения. В результате нападения несколько российских военных, в том числе и проходивших срочную службу, были захвачены.

«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — заверил представитель Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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