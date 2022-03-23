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Кремль прокомментировал ход расследования появления срочников на Украине

Песков заявил, что Путину пока не доложили о причинах появления срочников на Украине

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не получал от военной прокуратуры информации о причинах появления на Украине российских солдат, проходящих срочную службу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя ход расследования, Песков заявил, что прошло еще слишком мало времени для того, чтобы говорить о каких-то выводах.

Ранее в Кремле заявили, что все факты присутствия солдат срочной службы были зафиксированы, а данные об этом переданы в военную прокуратуру.

О том, что срочники принимали участие в спецоперации по демилитаризации Украины стало известно 9 марта. В Министерстве обороны распорядились оперативно проверить эту информацию и вывели всех призывников из зоны боевых действий. Президент сделал распоряжение военной прокуратуре проверить информацию об их отправке на Украину и найти ответственных за принятие этого решения.

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Роман Кирьянов
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