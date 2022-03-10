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Кремль прокомментировал ситуацию с присутствием солдат-срочников на Украине

Пресс-секретарь Песков о срочниках на Украине: главное, что факты их присутствия выявлены

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главное, что факты присутствия российских солдат срочной службы на Украине выявлены, а ситуация исправлена. Так прокомментировал сообщения о появлении срочников на Украине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что материалы о ситуации переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку, а также давать правовую оценку.

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«Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождемся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», — добавил представитель Кремля.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о присутствии солдат-срочников в частях российских вооруженных сил, которые принимали участие в спецоперации на Украине. По его словам, к настоящему моменту почти все из найденных срочников уже возвращены в Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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