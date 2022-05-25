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В российском кафе появился хлеб с логотипом Louis Vuitton

«Подъем»: в меню екатеринбургского кафе появился хлеб с логотипом Louis Vuitton

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В меню екатеринбургского кафе-пекарни Breadway появился хлеб с логотипом французского Дома моды Louis Vuitton. Об этом сообщает «Подъем».

Так, речь идет о чиабатте с мякишем фиолетового цвета, украшенной фирменным символом люксового бренда. «Решение было принято в связи с тем, что доступность лакшери-брендов в один момент оставляла желать лучшего, а Breadway — про шик, и для нас было важно оставить что-то люксовое для гостей», — рассказали изданию в администрации заведения, где не исключили, что в дальнейшем могут использовать для оформления своей продукции логотипы других известных марок.

В то же время видео с данным изделием стоимостью 210 рублей появились в соцсетях российского кафе, отмечает Ura.ru. «Собрали для вас целых пять новых видов хлеба в обновленном меню», — указали представители ресторана.

В апреле дочь российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева и модели Елены Перминовой отметила день рождения с пирожными в виде брендовых сумок. Например, в их числе оказались изделия таких марок, как Gucci и Jacquemus. «Это просто мечта! Такие крошечные», — восхитилась Перминова, которая с помощью данных сладостей учила дочь различать модные дома, после того как она перепутала Dior и Gucci.

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Алина Гостева
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