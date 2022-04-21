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Перминова научила дочь отличать Dior от Gucci по пирожным на день рождения

Дочь модели Елены Перминовой отметила день рождения с пирожными в виде сумок Gucci

Кадр: @lenaperminova

Дочь российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева и модели Елены Перминовой отметила день рождения с пирожными в виде брендовых сумок. Соответствующими кадрами манекенщица поделилась в соцсетях.

Согласно опубликованным видео, модель устроила праздник на восьмилетие дочери. Так, она обратилась за помощью к агентству, которое украсило специально отведенное помещение и оборудовала игровые зоны. Кроме того, для девочки и ее гостей был организован мастер-класс по декорированию пирожных, которые представляли собой миниатюрные копии сумок известных брендов. Например, в их числе оказались изделия таких марок, как Gucci и Jacquemus.

«Это просто мечта! Такие крошечные», — восхитилась Перминова, которая с помощью данных сладостей учила дочь различать модные дома, после того как она перепутала Dior и Gucci.

В октябре 2021 года Елена Перминова появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике со стороны фанатов. Так, модель посетила показ французского модного дома Christian Dior, который состоялся в Париже. На размещенных кадрах знаменитость позировала напротив выхода из отеля в полосатом черно-белом джемпере, вязаных шортах-трусах бежевого цвета и белом пончо Dior с бахромой, которое украшено изображением звезды и названием бренда.

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Алина Гостева
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