В России высказались о перспективах возвращения западных брендов электроники

Член правления РАЭР Илюха счел возвращение известных брендов электроники в Россию сложным

Известные зарубежные бренды электроники рано или поздно захотят официально вернуться на российский рынок, однако есть вероятность, что им будет трудно это сделать, считает член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Сергей Илюха. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

В будущем российские ретейлеры могут не захотеть работать с этими производителями, убежден эксперт, так как рынок займут альтернативные производители. «Раньше известные бренды занимали свои ниши, и порог входа в эти ниши был очень высокий — сторонний производитель без очень больших инвестиций не мог войти на рынок, а сейчас ниша открылась, и могут войти много других брендов, которые раньше просто не имели такой возможности», — объяснил он.

В случае, если альтернативные производители, получив шанс выйти на рынок, воспользуются им, существенно инвестировав в качество товаров, а покупатель поймет, что можно купить не уступающий по качеству продукт намного дешевле, ушедшим брендам будет трудно вернутся, отметил Илюха. «На самом деле это решение об уходе с рынка бьет, прежде всего, по производителям, и они потом будут очень сильно просить ретейлеров взять их обратно», — заключил эксперт.

После ухода известных зарубежных брендов с российского рынка, ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию в начале мая. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.