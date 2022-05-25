Российские художники представят свой арт-проект на фестивале Burning man

Художники из Екатеринбурга приедут на Burning man со своим проектом Diptown

Художники из Екатеринбурга Ирина и Станислав Шминке планируют представить свой арт-проект на фестивале Burning man, который ежегодно проводится в американской пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» пресс-релизе уточняется, что в 2020 году россияне стали единственными среди соотечественников обладателями гранта Burning man по программе Black Rock City Honoraria Grants.

Комитет грантовой программы получил 750 заявок и выбрал среди них 70, подарив соотечественникам возможность приехать на фестиваль и представить свой проект Diptown — город в овраге, утонувший в песках.

Рассказывая об арт-проекте, Ирина Шминке уточнила, что в объекте будет видна лишь верхушка, остальное будет скрыто в песках. Дополнить инсталляцию сможет любой желающий. «Мы предлагаем людям наполнять дома как внутри, так и снаружи своими вещами. Чтобы они создавали свои ложные воспоминания, чувство ностальгии по месту, где они никогда не жили, по опыту, который они никогда не проживали, по тому, чего в реальности не было», — добавил Стас Шминке.

Согласно придуманной художниками легенде, Diptown когда-то был обычным городом, который был известен благодаря тому, что находился в овраге. Потом этот город засыпало песком, из-за чего здания видны лишь наполовину.

Художники отмечают, что предоставленный им грант покрывает лишь часть затрат на реализацию проекта. «Грант на самом деле покроет примерно восьмую часть затрат, денег не хватит на многие статьи расходов — перелеты, аренду, перевозки, покупку билетов всей команде. Поэтому остальную часть мы собираем фандрайзингом и пожертвованиями», — рассказала Ирина.

Россияне уже запустили краудфандинговую кампанию и объявили о поиске волонтеров, которые будут готовы работать в экстремальных условиях пустыни на Burning man. На сайте указывается, что на реализацию проекта в общем понадобится 75 тысяч долларов.

Эти деньги уйдут на покупку стройматериалов, изготовление светящихся вывесок и знаков, а также на приобретение бензина и генератора, которые будут поддерживать работу подсветки. Кроме того, средства будут направлены на перевозку материалов, а также аренду места под стройку и жилье для команды.

Burning Man проводится с 1991 года. Фестиваль получил свое название в честь сжигания большого деревянного чучела человека. Один из лозунгов мероприятия — максимальное самовыражение, гражданская ответственность и совместные усилия для организации праздника. Последние два года мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.